◇23日開幕「NOBUTAGROUPマスターズGCレディース」（兵庫・マスターズゴルフ倶楽部）賞金総額2億円のビッグトーナメント「NOBUTAGROUPマスターズGCレディース」は23日から4日間、兵庫県のマスターズゴルフ倶楽部で開催される。9月のパンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグ（スポニチ共催）で女子最上位となり、今大会の出場権を得た明大2年の茶木詩央は2日連続で18ホールを回り調整。「フェアウエーが狭く、ラフ