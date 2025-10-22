◇23日開幕「NOBUTAGROUPマスターズGCレディース」（兵庫・マスターズゴルフ倶楽部）賞金総額2億円のビッグトーナメント「NOBUTAGROUPマスターズGCレディース」は23日から4日間、兵庫県のマスターズゴルフ倶楽部で開催される。前週の米ツアー2次予選会（フロリダ州）を1位通過し最終予選会（12月、アラバマ州）進出を決めた桜井は「単純にゴルフが楽しめた。凄く自信になった」と話した。CATレディースで優勝した