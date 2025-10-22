絞った体でリベンジだ。日本ハム・清宮幸太郎内野手（２６）が２１日、ＣＳファイナルＳ敗退から一夜明け、新庄剛志監督（５３）も納得するボディーを作り上げることを来季へのテーマに掲げた。今季は１３８試合出場でリーグ２位の１４３安打、６５打点。いずれもキャリアハイの成績を収めたが、満足はしていない。「もっと締まった体つきというか。やっぱりボスも『体を見ればどれだけやってきたかわかる』とよく言っている。