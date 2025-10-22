高市早苗新総理が誕生した21日、北朝鮮は靖国問題でけんせい制球をぶつけてきた。北朝鮮の朝鮮労働党機関紙・労働新聞は21日付で、日本政府要人や国会議員が靖国神社に供物を奉納し参拝したことを厳しく非難する論評を掲載した。記事のタイトルは「執拗な参拝遊びは露骨な再侵略野望の発露」であり、同紙は「日本の政治家たちはまたも群れをなして参拝騒ぎを繰り広げた」と批判した。同紙は特に「政府当局者による供物奉納の遊びも