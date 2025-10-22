◆みやざきフェニックス・リーグオイシックス３―１２巨人＝８回裏終了後、視界不良でコールド＝（２１日・ひむか）巨人の山瀬慎之助捕手（２４）が２１日、満塁弾を含む５打点の大暴れを見せた。失投を逃さなかった。山瀬の打球は、大きな放物線を描いて左中間席へと飛び込んだ。１点を追う２回無死満塁。１ボールからオイシックスの先発右腕・高野の直球を強振し、「（プロでは）たぶん初」という逆転の満塁アーチ。３回に