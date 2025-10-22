俳優の池端杏慈（いけはた・あんじ＝１８）が、１２月２８日開幕の第１０４回全国高校サッカー選手権大会（東京・国立競技場ほか）の２１代目応援マネジャーに決定したことが２１日、日本テレビから発表された。池端は映画「ストロベリームーン余命半年の恋」での熱演や、ＣＭへの出演で注目が集まっている若手俳優。大役決定の知らせは自宅で、電話で聞いたといい、「びっくりとうれしさとどっちもあった」と笑顔だった。