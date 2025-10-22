◇東都大学野球・最終週第1日青学大0―1亜大（2025年10月21日神宮）最終週の1回戦3試合が行われ6連覇を目指す青学大は亜大に延長10回タイブレークの末に0―1のサヨナラで敗れた。今秋ドラフト1位候補の青学大・中西が右肘炎症から復帰した。9月24日以来の登板で、9回1/3を投げて9奪三振、3安打1失点の力投。治療のため報道陣には対応せず、安藤寧則監督が「凄い投球をした」と称賛した。国学院大に首位で並ばれても6