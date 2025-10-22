東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年10月21日（火）の騰落率ランキングをお伝えします。〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ31位：東洋エンジニアリング〈6330〉……前日比+237円（+11.56%）／終値2,287円【売買材料】当日は特段個別の売買材料見当たらず。日本経済新聞は当日、米国時間10月20日（月）、トランプ米大統領とオーストラリアのアルバニージー首相が、レアアースを中心とした重要鉱物開