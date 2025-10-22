【阪神・藤川監督語録】▼練習前に円陣まあ一緒ですね。（伝えたのは）自然体で行こう、というところだけですね。気合とかモチベーションはあまり（結果に）関係ないんですよね。それで動こうとすると、逆に働くので。感情という抑揚がついてしまうと良くない。どう鎮めるかが重要ですから。▼ソフトバンクに決まった相手は関係ないですね。（対戦相手決定で気持ちのスイッチを）入れる必要もない。普通ですよ。自分が預