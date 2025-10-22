阪神・大竹が古巣との日本シリーズに心を躍らせた。「楽しみというところしかないですね」。17年の育成ドラフト4位でソフトバンクに入団。22年まで在籍したチームと日本一をかけて激突する。30歳左腕が野球を始めたきっかけとなったのが、03年の日本シリーズ。第7戦までもつれ込んだ阪神―ダイエー（現ソフトバンク）戦に熱視線を送っていた。「（古巣と対戦する）うれしさはやっぱりありますね」。幼少期の思い出も胸に、決戦の