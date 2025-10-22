阪神・原口が1軍の全体練習に再合流した。CSファイナルS3試合はベンチ外だったが、日本シリーズでは出番が訪れる可能性が出てきた。「体調も、気持ちも、相手が決まってしっかり準備をしたい」。パ・リーグのポストシーズンもチェックしており「ここからって感じですね」と気合を入れた。既に今季限りでの現役引退を表明。レギュラーシーズン最終戦となった10月2日のヤクルト戦では引退セレモニーも終えたが花道は日本シリーズ