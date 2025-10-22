阪神・藤川球児監督（４５）が日本シリーズに自然体で挑む姿勢を示した。対戦相手がソフトバンクに決定し、一夜が明けた全体練習の冒頭、大きな輪になった選手、首脳陣、スタッフへ約２分間の訓示。「自然体で行こう」と伝えて、リーグ王者同士の頂上決戦に備えた。練習後に取材に応じ「気合とかモチベーションはあまり関係ないんですよね。感情という抑揚がついてしまうと良くないので」と“真意”を明かした。「相手は関係