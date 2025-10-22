阪神・大竹耕太郎投手（３０）が２１日、古巣・ソフトバンクとの日本シリーズに高揚感と警戒心を口にした。「自分が野球を始めるきっかけが阪神とホークスの日本シリーズを見てっていうのはあったので、その再現じゃないけど。そういううれしさはある」大竹が８歳だった０３年の日本シリーズ。阪神とダイエー（現ソフトバンク）との対決が第７戦までもつれ込み、ダイエーが勝利したシリーズだ。幼い頃に憧れた舞台の再現に胸