２９日からジャイアンアツタウンなどで行う秋季練習を前に、巨人・阿部慎之助監督（４６）らが２１日、ジャイアンツ球場でスタッフミーティングを行った。会議終了後、阿部監督は「今年の振り返りをアナリストが説明してくれたり、キャンプメンバーの振り分けとかメニューの確認をした」と説明。強度を上げた厳しい練習を予告していたが「乞うご期待」と不敵に笑っていた。