阪神・梅野が11年前のリベンジを誓った。ソフトバンクと激突した前回14年の日本シリーズでは10月26日の第2戦で途中出場。チームの現役捕手の中では唯一、目の前で胴上げを許した悔しさを知る。「あの時は日本一を取られたので。そういう雪辱を果たして喜びたいなという気持ちを持って、福岡に乗り込みたい」12年目の34歳は敵地の福岡で生まれ育った。「自分が幼い頃から優勝しているチームという印象」。常勝軍団の試合を