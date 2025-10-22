大相撲の横綱大の里（２５）＝二所ノ関、写真＝が２１日、ロンドン公演（１５〜１９日）から羽田空港着の航空機で帰国した。３４年ぶりのロンドン公演は連日大盛況。最終日に豊昇龍との全勝対決に敗れるも、横綱の務めを果たし「すごく充実した５日間」と感慨深げだった。英語での閉幕スピーチには「いい経験。気が早いが、パリでも経験できるできるよう頑張りたい」と、来年６月の海外公演を見据えた。ただ、視線は既に九州