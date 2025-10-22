フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第１戦フランス大会で表彰台を独占した中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ、坂本花織（２５）＝シスメックス、住吉りをん（２２）＝オリエンタルバイオ・明大＝が２１日、羽田空港に帰国した。日本女子で史上３人目のＧＰ初出場初優勝を果たした中井は、来年２月のミラノ・コルティナ五輪を視野にさらなる躍進を誓った。２位だった坂本は悔しさをにじませた。ダークホース