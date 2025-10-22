自他ともに認めるツアー屈指のアプローチの達人 桑木志帆が、さまざまなライや状況からベタピンに寄せる桑木流のワザをレッスン！ ポイントをおさえればバンカーショットは簡単です！ ワイドスタンスで大胆さと正確性を両立 右足を限界までガマンしてヘッドを走らせる！（写真右） 「股関節をやわらかく使って、股下の空間がスイング中に変わらないよう 意識してください」（桑木） 桑