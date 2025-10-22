ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が、左脇腹を痛めて離脱している近藤健介外野手（32）の日本シリーズでの復帰見通しについて「ライブBP（実戦形式の打撃練習）ができるまでには回復している。振れれば当然メンバーに入れる」と強調した。近藤はリーグ優勝決定直後の9月28日に出場選手登録を抹消された。静養を経て、10月10日にリハビリ組に合流。合流直後に「してしまったことはしょうがない。治して、そこ（日本シリーズ