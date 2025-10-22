今年9月、新潟県柏崎市内のアパート駐車場に停めてあった軽自動車を12時間盗んだ疑いで会社員の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、上越市大潟区に住む会社員の男(28)です。男は9月6日午後9時半ごろから7日午前9時ごろまでの間、柏崎市のアパート駐車場に停めてあった軽自動車1台（時価約80万円相当）を盗んだ疑いがもたれています。事件は被害者から「どうやら車が使われているようだ」という届出があ