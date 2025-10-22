豪雪地域の一つである新潟県南魚沼市で10月21日、雪のシーズンを前に除雪車の出動式が開かれました。 地域の除雪業者などが参加した式では、地元の子どもたちが冬道の安全を守る業者を応援。子どもたちは感謝の気持ちを込めて手作りのリースを贈ったほか、除雪車に乗るなどして地域にとって欠かせない除雪作業への理解を深めていました。近年、短い時間に多くの雪が一気に降る傾向があることから、関係者は住民に対し