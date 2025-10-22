10月17日、豊漁を祈願した新潟県村上市三面川のサケ漁。秋の風物詩でもあるこのサケ漁ですが、三面川でとれるサケの数は年々減少傾向にあります。こうした中21日、水中にかごを設置し、産卵のため遡上してきたサケをとる伝統のサケ漁が始まりました。 21日朝、村上市の三面川で始まったのは川の中に“落としかご”と呼ばれる罠を仕掛け、産卵のために遡上してきたサケをとる“一括採捕漁”です。毎年この時期に行われ、秋の風物詩