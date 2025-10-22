開催4年目となるノーザンホースパーク主催の当歳馬と繁殖牝馬のセリ「ノーザンファームミックスセール」が21日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた。当歳セリは上場した66頭が全て落札された。“億超え”も9頭と盛況だった。最高価格は半兄に今年のシンザン記念を制したリラエンブレムを持つ「デルフィニア2の2025」（牡、父キタサンブラック）で4億6000万円（税抜き）。ルイビルレーシングが落札した。