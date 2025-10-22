女性初の総理大臣が誕生しました。10月21日、召集された臨時国会で日本維新の会と連立政権の合意をした自民党の高市総裁が総理大臣に選出。新たな首相の誕生に対する県内の反応を取材しました。 ■女性初の首相誕生！働き方・子育て・経済政策…街から期待の声 21日に召集された臨時国会で、第104代内閣総理大臣に自民党の高市早苗総裁が指名されました。新潟駅で配られた号外を手にした女性からは、女性初の首相が誕生したこと