TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が22日、放送される。番組の公式X（旧ツイッター）が放送内容を告知した。番組公式Xは「負けたら自分が出したカードの食べ物を完食！大食い心理バトル『満腹×ジャンケン』第2試合」「正座1秒ごとに獲得できる賞金が増えていく『正座耐久一本橋レース』」の2本を紹介した。告知動画によると、「満腹×ジャンケン」には、コロコロチキチキペッパーズのナダルと岡野陽一