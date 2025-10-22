年内いっぱいで「モーニング娘。’２５」を卒業する北川莉央（２１）が、来春入社のテレビ東京アナウンサーの内定を得たことが２１日、明らかになった。北川はＳＮＳトラブルにより活動休止しているだけに、キー局アナの内定は驚きを持って受け止められている。ただ、本人はかねてアナになりたいと本気で思っていたという。北川は２０１９年にモー娘の１５期生として加入し、整ったルックス、定評のある歌唱とダンスでグループ