◆みやざきフェニックス・リーグオイシックス３―１２巨人＝８回裏終了後、視界不良でコールド＝（２１日・ひむか）巨人の佐々木俊輔外野手（２５）が２１日、今季途中から取り組む新フォームで満塁弾をたたき込んだ。スイングの強さをテーマに「みやざきフェニックス・リーグ」に参加中。オイシックス戦（ひむか）で右翼ポール際へと弾丸ライナーで運び「（フォームを）自分の中に落とし込んで、来年しっかり戦力として戦える