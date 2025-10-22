ア・リーグ西地区で１１年連続ポストシーズン進出を逃しているエンゼルスは２１日（日本時間２２日）、新監督にカート・スズキ氏（４２）が就任すると発表した。スズキ氏は現役時代捕手として、エンゼルス時代には大谷翔平ともバッテリーを組むなどメジャー通算１６年間で１６３５試合に出場。１４２１安打で打率２割５分５厘、１４３本塁打、７３０打点、２０盗塁でツインズ時代の１４年にはオールスターにも選出された。引退