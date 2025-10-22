10月18日のトゥベンテ戦を３−３の引き分けで終えると、NECのMF佐野航大は「頭と足が疲れました」と話を切り出したが、その表情に疲労の色は微塵もない。自陣のペナルティエリアから、敵陣のペナルティエリアまで、攻守に走り回るMFのことを『ボックス・トゥ・ボックス型のMF』と呼ぶ。しかし、佐野はさらに20メートル長く、相手と自軍のゴールエリア間を行き来する。しかもテクニシャン。68分、フェイントを交えたドリブルで