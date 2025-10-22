中国のロボット開発企業、宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）は20日、新たな人型ロボット「ユニツリーH2」を発表した。中国メディアの澎湃新聞などが伝えた。H2は「人の顔」など人間に近い外観を備え、身長は180センチ、体重は70キロ。既存の身長180センチ、体重約47キロのH1と比べると生体模倣、動作の滑らかさのいずれも大きな進化を遂げ、ユニツリーが公開した映像ではバレエやカンフーを披露している。ユニツリーはこれまで