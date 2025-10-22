嵐・櫻井翔（４３）が２１日、都内で同日発売の著書「櫻井翔の建築を巡る旅。【現代建築編】」（マガジンハウス）の発売記念会見を開催。雑誌で１５年続けてきた連載を書籍化したもので「１５年前には本になるとは思わなかった」と語った。ライフスタイルマガジン『ＣａｓａＢＲＵＴＵＳ（カーサブルータス）』で２０１１年から続く人気連載をまとめた一冊。この日は薄いラベンダーカラーのスタイルでまとめたコーデで登壇