WBC（世界ボクシング評議会）は21日、最新の世界ランキングを発表。3階級制覇王者の中谷潤人（M・T）がスーパーバンタム級1位にランクされた。すでにWBAとWBOで1位。1、2位が空位のIBFでも同級3位に位置しており、来年5月の東京ドーム決戦が内定する統一王者・井上尚弥（大橋）が君臨する主要4団体すべてで最上位ランカーとなった。またバンタム級では同級で日本人初の5階級制覇を狙う、元世界王者・井岡一翔（志成）が5位に