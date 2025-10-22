◇日本ミニマム級王座決定戦10回戦森且貴（大橋）判定小林豪己（真正）（2025年10月21日後楽園ホール）ボクシングのタイトル戦が21日、東京・後楽園ホールで行われ、日本ミニマム級王座決定戦では同級2位の森且貴（25＝大橋）が小林豪己（26＝真正）に3―0判定勝ち。4度目のタイトル挑戦で悲願の王座奪取に成功した。日本フェザー級王者の阿部麗也（32＝KG大和）は3―0判定で初防衛に成功した。森が4度目の日本王座