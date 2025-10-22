◇秋季高校野球・関東大会準々決勝佐野日大7―0駿台甲府（2025年10月21日山日YBS）佐野日大は投打がかみ合い、7―0で駿台甲府を破った。先発の鈴木有（2年）は持ち前の制球力を武器に8回を投げ、6安打5三振で無四球零封。「相手打者のタイミングをずらすことを意識できた」と胸を張った。12年ぶり5度目の選抜出場を当確とし、「（甲子園の）マウンドに近づけたことはうれしい」と笑顔を見せた。