ドラフト会議で1位指名が確実視されている健大高崎（群馬）の最速158キロ右腕・石垣元気（18）が21日、進路をNPB一本に絞った。獲得を狙っていたMLB球団に関係者が意向を伝えた。同校での授業終了後石垣は「ファンに愛され、優勝に導ける選手になりたい」とNPB入りした後の未来を思い描いた。今夏まで4季連続で甲子園出場に導き、9月に行われたU18W杯（沖縄）では高校日本代表の守護神を務めた。日米スカウトが視察する前で自