2007年に開設した帝国データバンク史料館＝東京都新宿区（帝国データバンク提供）信用調査最大手の「帝国データバンク」は、創業者の後藤武夫が1900年、現在の東京都中央区で設立した帝国興信社が起源だ。（共同通信＝出井隆裕記者）関西法律学校（現関西大）に通いながら反物商の番頭として働いていた際、店を時々訪れる信用調査員の応対を任され、それが後の起業につながった。卒業後は故郷の福岡県の新聞社で記者をし、経験