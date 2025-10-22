10月22日（水）の交通取締情報 ＜午前＞国道443・・・菊池郡菊陽町馬場楠（携帯電話・シートベルト）国道266・・・上天草市大矢野町中（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞県道・・・熊本市南区富合町（スピード違反）国道501・・・玉名市横島町横島（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点にお