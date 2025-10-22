「ボクシング・６回戦」（２１日、後楽園ホール）アマチュア８冠の荒竹一真（大橋）はプロ２戦目でまさかのＴＫＯ負けを喫した。２３年全日本新人王の坂田一颯（Ｓ＆Ｋ）と拳を交えたが、３回に３度のダウンを喫してレフェリーストップ。ダメージが大きく、大事を取って会場に配備されているドクターカーまで担架搬送され、リングサイドで観戦した４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（大橋）も心配そうに見つめ