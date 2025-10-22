²Î¼êÅò¸¶¾»¹¬¡Ê78¡Ë¤¬¡¢11·î5Æü¤ËÆÁ´Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó°ÜÀÒÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥é¥Æ¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Î¶ÊÄ´¤Ç¡¢Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿½÷À­¤«¤é»°¤¯¤À¤êÈ¾¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¸ÍÏÇ¤¦ÃË¤Î¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öºî»ì¤Ï¡Ø»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æ¡¼¥¼¡Ù¤ÎµÚÀîÌ²»Ò¤µ¤ó¤Ç¡¢ºî¶Ê¤Ï¡ØÅ·¾ë±Û¤¨¡Ù¤Î¸¹Å¯Ìé¤µ¤ó¡£ÂÐ¶Ë¤Î2¿Í¤Î»Â¿·¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¥Õ¥ê¥ª¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê²ÎÍØ¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ò²Î¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÊÃæ¡¢ÆÍÁ³¤Î