人気女性ラッパーのちゃんみなが２１日、東京・両国国技館で行われた「ｂ‐ｅｘ」の「５０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＳＰＥＣＩＡＬＥＶＥＮＴ美ＩＧ‐ＢＡＮＧ！」に登場した。イベントではステージ上で美容師がカットなどを行うヘアショーが行われ、ちゃんみなはスペシャルステージに登場。普段からお世話になっている美容師がデザインしたウィッグを付けてパフォーマンスした。１曲目のストリーミング再生回数２億