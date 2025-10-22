自民党の高市早苗総裁（６４）は２１日、衆院本会議の首相指名選挙で第１０４代首相に選出された。衆院の１回目投票で過半数を超える２３７票を積み上げ、決選投票を待たずして首相の座をゲット。日本憲政史上初めてとなる女性首相が誕生した。同日中に組閣に着手。夜に会見し「日本の国益を守り抜く」などと語った。「高市早苗君を、衆院規則第１８条第２項により、本院において内閣総理大臣に指名することに決まりました」。