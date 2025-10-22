阪神・藤川球児監督（４５）が２１日、対戦相手がソフトバンクに決まった２５日からの日本シリーズ（Ｓ）に向けて、選手らに“普段着野球”を訴えた。甲子園での全体練習前の円陣で選手らに訓示。体調管理の重要性などとともに「勝敗を気にせず、何も変わらず、自然体でいこう」と考えを共有した。２年ぶり３度目の日本一へ、テーマはこれまで通りのタイガース野球だ。選手たちが持てる力を発揮すれば十分。９月７日に果たした