オリックス・山岡泰輔投手（３０）が２１日、５月に取得した国内ＦＡ権について熟考する考えを示した。１８日に大阪・舞洲で球団と最初の交渉を行い、年俸６８００万円から増額が提示されたもよう。「評価してもらいました。（誠意は）すごく感じた。時間はあるので考えたい」と打ち明けた。今季は救援専任となり、４１試合で５勝３敗１３ホールド、防御率４・２５。人的、金銭ともに補償が発生しないＣランクとみられ、再度、