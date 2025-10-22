ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）が２１日、左脇腹痛で離脱している近藤健介外野手（３２）の日本シリーズ出場を期待した。「振れたら、当然メンバーに入れる。ＤＨ、代打かな」と想定。守備は難しいが、攻撃の貴重な戦力として“強行出場”の可能性を残した。近藤はリーグ優勝争いの終盤は痛みをこらえて出場。悪化したため、優勝を決めた９月２７日の西武戦（ベルーナＤ）は欠場し、翌２８日に出場選手登録を抹消された