オリックス・太田椋内野手（２４）が２１日、「超一流」の打球習得を誓った。大阪・舞洲で秋季練習初日を迎えたこの日、岸田監督は「自分の長所は何なのか、いろんなものが見えてくる」とデータを活用し、鍛錬を積むことを訓示。これを受け、正二塁手は「打球速度」の数値向上をテーマに掲げた。「僕は結構、ハードヒット率っていうのを見て。コンスタントに速い打球を飛ばせるように頑張りたい」。９５マイル（約１５３キロ）