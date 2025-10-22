北海道・白石警察署は、2025年10月21日、札幌市白石区川北3条3丁目に住む会社員の男（37）を傷害の疑いで逮捕したと発表しました。男は自宅で、10月20日午後10時半ごろ、同居する30代の妻の顔や腹を手で殴りけがを負わせた疑いが持たれています。妻が、殴られた翌日に白石警察署を訪れ被害を申告したことで、事件が発覚しました。警察の調べに対し男は、「殴ったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。警察は