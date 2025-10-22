札幌・西警察署は2025年10月21日、暴力行為等処罰法違反の疑いで札幌市手稲区に住む無職の男（26）を現行犯逮捕しました。男は21日午後4時すぎ、札幌市西区にある家電量販店の駐車場で、30代の男性に対し、警棒を持ち「殺すぞ」などと脅迫した疑いが持たれています。警察によりますと、2人は客と店員の関係で、被害者の関係者が警察に通報したことで事件が発覚しました。調べに対し男は、「警棒を振りかざしたが、殺すとは言ってな