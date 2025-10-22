女優の中村アンが海外でのオフショットを公開した。中村は２２日までにインスタグラムにフランスの国旗、ネズミ、チーズ、落ち葉などの絵文字を添えて、写真を投稿。レザージャケットでメガネをかけた姿やパリのエッフェル塔とみられる街並みの風景を写したショット、ソファーでくつろぐ様子をおさめたショットなどを披露した。この投稿にはたくさんのいいねが寄せられている。