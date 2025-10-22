遺品整理をしていると、思いがけず価値のあるものが見つかることがあります。中でも「金の指輪」や「貴金属類」は、相場によって高値がつくことも少なくありません。 しかし、ここで気になるのが「売って得たお金に相続税がかかるのか？ 」という点です。 本記事では、相続税と譲渡所得の考え方を整理しながら、ケースごとにわかりやすく解説します。 「相続税」と「譲渡所得税」の違い 相続に関する税金