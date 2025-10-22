女優の西田尚美（５５）が愛車を公開した。２２日までに自身のインスタグラムを更新し「６年間乗った大好きな車。ありがとうディスカバリー」と投稿。ＳＵＶと撮影した写真を見せ、フォロワーからは「カッコイイ」の声が寄せられた。最近の西田は、主人公の母親役で数多くのドラマに出演。２０２１年後期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」以降も、フジテレビ系「海のはじまり」（２４年）や、現在放送中の